Er der liv derude? Mød en planetjæger

Lige siden man opdagede den første planet uden for vores eget solsystem tilbage i 1995 har man opdaget flere tusind planeter, der kredser om deres stjerner i mælkevejen. Man kalder planeterne for exoplaneter, og man ved nu, at det er mere reglen end undtagelsen, at hver eneste stjerne på himlen har sit eget planetsystem.

Jagten på exoplaneter kulminerede i år, da man i vores kosmiske baghave fandt syv exoplaneter, som kredsede om en rød dværgstjerne i form af Trappist-1. Tre af planeterne kredser rundt om stjernen i den beboelige zone, som øger chancen for, at der kan være liv. Sidste år opdagede man også, at vores nabostjerne Proxima Centauri har en exoplanet, der er blevet døbt Proxima b, som kredser rundt i den beboelige zone.

Kom og hør planetjægeren og professor i astrofysik Hans Kjeldsen fra Aarhus Universitet fortælle om den fascinerende jagt på exoplaneter, og hvorfor håbet om at finde liv andre steder i universet er vokset dramatisk gennem de seneste 20 år.

Foredraget er et samarbejde mellem Politiken og Forskningens Døgn og bliver modereret af Politikens videnskabsredaktør Lasse Foghsgaard.