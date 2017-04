Hvor stammer vi fra? Professor Lee Berger om homo naledi

Mød professoren, der opdagede en ny menneskeart.

Det er kræs for videnskabs- og historienørder, når professor Lee R. Berger gæster Pressen under Forskningens Døgn. Professor Berger var med til at opdage den tidlige menneskeart homo naledi, der blev fundet i Rising Star-grotten i Sydafrika.

Det tyder på, grotten har været et gravkammer, hvilket betyder, at mennesket har haft ritualer langt tidligere end ellers antaget. Men fundet er som altid i forskningens verden ikke entydigt og har skabt kontrovers, diskussioner og endda konspirationsteorier.

Kom og mød den hædrede forsker Lee Berger, der vil udfolde opdagelsen af homo naledi.

Lee R. Berger er Research Professor i Human Evolution and the Public Understanding of Science på Institut for Evolutionære Studier ved University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Arrangementet foregår på engelsk og er et samarbejde mellem Forskningens Døgn og Politiken Live.