Kan vi vinke farvel til malaria med genteknologi?

Skal vi udrydde malaria selvom vi risikerer at ødelægge økosystemer?

Hvad nu hvis vi kunne udrydde malaria og redde en halv million menneskeliv om året? Det er forskerne i dag ikke langt fra at kunne med den nye genmanipulerende teknologi CRISPR, som går sin sejrsgang over hele verden og bliver brugt i kampen mod alverdens sygdomme. Når det gælder malariamyg forsøger man at stække de blodsugende insekter ved at klippe og klistre i deres dna, som vil gøre livet surt for den næste generation af malariamyg. Men der opstår et etisk dilemma, når man ændrer dna’et hos skadevoldende dyr eller planter i naturen: Når man manipulerer med gener og udrydder arter, risikerer man at pille ved et følsomme økosystemer og fødekæder – og kan muligvis ødelægge mere end man redder. Kom og hør om CRISPR og de etiske udfordringer ved genmanipulation, når Andrew Hammond, research associate på CRISPR/Cas9-projektet på Imperial College i London, gæster Politikens Hus under Forskningens Døgn.

Foredraget er et samarbejde mellem Politiken og Forskningens Døgn og bliver modereret af Politikens videnskabsredaktør Lasse Foghsgaard.

Arrangementet foregår på engelsk.