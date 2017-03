Frederiksberg Lokalråd

Frederiksberg Lokalråd - Sorø - har som sit primære formål er at søge indflydelse, skabe opmærksomhed om og tage initiativer på inden for geografien Frederiksberg (Sorø) på områder som: - planlægning og projektering af nye boligområder, - trafikforhold, herunder spørgsmål om trafiksikkerhed, cyklestier, fortove og kollektiv trafik m.v., - den fysiske planlægning, herunder udlægning og indretning af rekreative arealer, forsyningen af offentlige tilbud på det kulturelle og sociale område, - øvrige områder af almen interesse for Frederiksberg.

Frederiksberg Lokalråd i Sorø arbejder som lokalråd indenfor sit geografiske område med at varetage lokalområdets interesser generelt, så alle borgere i lokalområdet kan føle sig berørt af de projekter og initiativer som igangsættes.