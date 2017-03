Botnets - organiseret kriminalitet på nettet

Kom til foredrag og få et indblik i en verden af cyberkriminalitet med bagmænd og intetanende brugere og lær, hvad der bliver gjort for at bekæmpe denne form for kriminalitet.

Et botnet er et netværk af hackede computere, der oftest styres af kriminelle og bruges til for eksempel tyveri af personlige oplysninger og bankoplysninger, udsendelse af spam og angreb mod virksomheder eller myndigheder. Ofte ved brugerne ikke, at deres computer er inficeret. Man regner med, at der alene i Danmark er omkring 100.000 inficerede computere.

Jens Myrup Pedersen, der er lektor på Aalborg Universitet, giver i foredraget et overblik over, hvordan botnets fungerer – fra hvordan bagmændene opererer, over hvordan teknikken hænger sammen, til den forskning som vi laver, for at blive bedre til at bekæmpe dem.