En ukendt guldaldermaler og den verdensberømte Munch

Hør dugfriske overraskelser fra forskningen på Fuglsang Kunstmuseum i to miniforedrag.

Under overskriften ”Hvad en artikel førte med sig” fortæller postdoc Susanne Bangert om sine opdagelser om den i dag ukendte, sene guldaldermaler F.C. Kiærskou (1805-1891). Studierne af Fuglsang Kunstmuseums maleri ”Optrækkende Uvejr over Maribo Sø” (1873) blev til en rejse, der førte forskeren helt andre steder hen end til de danske sydhavsøer.

I dagens andet miniforedrag fortæller museumsinspektør, ph.d. Liza Kaaring om sin forskning i den verdensberømte norske kunstner Edvard Munchs venskab med den ukendte, danske digter Emanuel Goldstein, født i Nakskov. De to mødte hinanden i Paris i 1889 og her opstod et nært, livslangt venskab, som man kan følge igennem deres omfattende korrespondance. Hør om venskabet og den gensidige kunstneriske inspiration mellem dem. Fortællingen er omdrejningspunktet for sommerens udstilling på Fuglsang Kunstmuseum, der åbner den 17. maj 2019.

Foredragene er gratis og museet byder på en kop kaffe.

Der er ingen tilmelding – bare mød op i foredragssalen på museet. Billet til udstillingssalene købes i museumsbutikken.

Illustration: Edvard Munch, Hoved ved hoved, 1905. Farvetræsnit. Privateje. Foto: Sidsel de Jong