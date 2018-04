Forfatteren Helle Helle er let at læse, men vanskelig at fortolke. I foredraget ”Rundvisning i Helle Helle-land” vil litteraturforsker Dag Heede give en indføring i Helle Helles bedragerisk enkle forfatterskab med fokus på fortælleteknik, tematikker og udviklinger. I foredraget vil der bl.a. blive kigget på, hvad der sker, når man betragter hele forfatterskabet som én lang tekst, og studere Helle Helles forvaltning af arven fra Herman Bang og impressionismen. Uanset om man er erklæret Helle Helle-fan eller har forfatterskabet til gode, vil der være masser af inspiration at hente til videre læsning, så kom og bliv klædt godt på ved denne rundvisning i Helle Helle-land!

Dag Heede er litteraturforsker ved Syddansk Universitet og derudover bl.a. forfatter, anmelder, kulturformidler, foredragsholder, redaktør og forlagskonsulent. I sin forskning beskæftiger Dag sig med forholdet mellem litteratur, køn og seksualitet, og han har bl.a. udgivet bøgerne Stoppet i Farten: Herman Bang i karikaturens troldspejl, Hjertebrødre. Krigen om H.C. Andersens seksualitet og Det umenneskelige: analyser af seksualitet, køn og identitet hos Karen Blixen

Tilmelding til foredraget her

Ved tilmelding vil man inden foredraget få tilsendt novellen ”Fasaner”, der anbefales læst.