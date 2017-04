Forhistorisk astronomi

I fortiden uden gadelys, da himlen var kulsort om natten, kunne alle følge med i, hvordan stjernehimlen ændrede udseende i løbet af året, og at planeterne bevægede sig mellem stjernerne. Med sindrige stenanlæg kunne man holde øje med årstiderne skiften og vidste, hvornår regntiden var på vej. Katastrofer som kometnedslag anså man for gudernes værk, så mennesket byggede templer rettet mod særlige stjerner, i håbet om at formilde de onde kræfter i himlen.

Til dette foredrag, kan du blive meget klogere på, hvorledes den forhistoriske astronomi førte til civilisationers udvikling og overlevelse, når kulturastronom Bjørn Franck Jørgensen, forh. leder af Tycho Brahe Planetarium, fortælle om dette spændende emne.