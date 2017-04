Av, det gør ondt!

Hvorfor gør det ondt, når du slår dig? Hvorfor har mennesker, der er lamme, stadig smerter i de lamme kropsdele? Kom og hør et enestående foredrag, hvor Sara B. Jager, PhD Fellow ved Aarhus Universitet, tager dig med på rejse i nervesystemet og forklarer tilsyneladende uforklarlige smerter.

De fleste kender skuespilleren Christopher Reeve for sin filmrolle som ”Supermand”. Reeve brækkede i 1995 rygsøjlen i en rideulykke, og selv om han blev lam i størstedelen af kroppen, havde han voldsomme smerter. Det samme gælder den danske racerkører, Jason Watt, der er lam i benene. Han har oplevet mange smerter og er blevet opereret for at mindske smerterne.

Kort fortalt opstår den situation, fordi nervesystemet sender forkerte beskeder til hjernen. Hør Sara B. Jager forklare, hvad forskningen ved om smerter, og hvad forskningen endnu ikke kan forklare. Kroppens smertesystem er detaljeret og kan blive snydt af sanser, psyke, omgivelser og berøring. Du bliver også klogere på forskellen mellem forskellige typer medicin og smertebehandlinger.

Sara B. Jager forsker i, hvordan menneskets nervesystem virker, herunder hvordan vi føler smerte. Sara B. Jager har arbejdet i internationale laboratorier og hendes kommende forskning sker på et laboratorie i London.

Tilmeld dig foredraget