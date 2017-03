Greve Museum har særlig fokus på 1800-tallets hedebokultur og 1900-tallets forstadsudvikling. På museet er også Greve Lokalarkiv, der fungerer som egnens fælleshukommelse. På museet kan publikum altid se såvel faste som skiftende udstillinger. To søndage og en aften om måneden tilbyder museet foredrag, omvisninger eller andre former for aktiviteter. Der er fri entré til museet og til langt de fleste arrangementer.