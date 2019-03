Angst hos børn og unge – hvordan løser vi et samfundsproblem?

Hvad er angst? Hvilke udfordringer fører angst med sig? Og hvordan kan vi løse det samfundsproblem, angst i barndommen udgør?

Angst i barndommen har negative konsekvenser både for barnet, familien og samfundet. Barbara Hoff Esmark er leder af Center for Angst på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, og hun vil til dette foredrag fremføre fire elementer, som løsning på det samfundsproblem, som angst i barndommen udgør.

For det første skal vi tale samme sprog. For det andet skal vi vide nok om angst for at forstå dets negative følgevirkninger. For det tredje skal vi lære at spotte angsten, når vi møder den i hverdagen. Og for det fjerde skal vi tilbyde korrekt intervention, så børn og unge med angst får den nødvendige hjælp til at komme af med deres vanskeligheder.

Med udgangspunkt i international forskning vil Barbara Hoff Esmark give konkrete eksempler på, hvordan man skal forholde sig til de forskellige løsninger, så de nemt kan integreres i hverdagen. Endelig vil hun også præsentere forebyggelsestiltag udviklet ved Center for Angst.

