Bakteriers immunforsvar er vores kur mod arvelige sygdomme

Bakterier bruger "CRISPR" for at beskytte sig mod vira, og vi kan bruge denne mikroorganismernes forsvarsmekanisme som teknologi til at lave om i vores DNA. Dansk forskning er på forkant med udviklingen i verden.

De fleste bakterier har et immunforsvar mod vira, som går under navnet CRISPR Cas9. CRISPR har fået meget medieomtale de sidste fem år, bland andet fordi vi kan bruge det som værktøj til at ændre i vores DNA.

Seniorforsker Shiraz A. Shah fortæller i dette foredrag, hvordan CRISPR fungerer i bakterier som beskyttelse mod virusinfektion, og hvordan vi på en smart måde kan bruge det til at redigere vores gener. Inden for 50 år kan man måske helbrede de fleste sygdomme, vi kender i dag, inklusiv kræft, HIV, cystisk fibrose med flere.

Shiraz A. Shah har over ti års erfaring som forsker på dette område og har udgivet tyve publikationer om emnet. Han og resten af de danske forskere er på forkant, når det gælder forskning i CRISPR på verdensplan.

