Hans Knudsens Instituttet /HKI

HKI er en socialøkonomisk virksomhed, hvor et evt. overskud går til andre sociale formål. Vi er indtægtsdækket virksomhed og løser opgaver for kommunerne i Hovedstaden. Vi har hen over et år kontakt til mere end 1000 borgere, nogle i afklaring ift en fremtid på arbejdsmarkedet til ordinær beskæftigelse, fleksjob eller førtidspension, nogle under uddannelse (lærlinge/ungdomsuddannelse) og nogle i beskyttet beskæftigelse på vores værksteder, der udfører opgaver for kommuner og private virksomheder.