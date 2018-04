Hvad er relationer og hvad betyder de for arbejdslivet?

Hos Hartmanns glæder vi os til at kickstarte din mandag med et foredrag af ph.d. Agnieszka Nowinska, der stiller skarpt på relationer og de afgørende faktorer for dannelse og fastholdelse af relationer i arbejdslivet.

Relationerne og netværket er efterhånden blevet så afgørende for vores virke på arbejdsmarkedet, hvad end det er direktørens relation til medarbejderne, relationen i salgs- og samarbejdssituationer eller kollegaer imellem. Så spørgsmålet er, hvordan vi skaber og styrker relationer, så de varer ved til glæde for kollegaen, forretningen og karrieren?

Foredraget kunne være særligt interessant for dig, der oplever forretningsmæssig afhængighed til dine netværk og relationer.

OBS

Alle nysgerrige er velkomne. Tilmeld dig via "Læs mere" nedenfor.

Der er begrænset antal pladser og foredraget vil foregå på engelsk.