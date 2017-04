Hedensted Kommune

Siden 2012 har vi arbejdet med Bæredygtig Velfærd som pejlemærke for hele organisationen. Vores mål med Bæredygtig Velfærd er at skabe en kommune, hvor flere er sammen om opgaverne, og hvor pengene bliver brugt bedst muligt. Det handler ikke kun om sorte tal på bundlinjen, men også om at skabe den bedste kommune at bo i.

Velfærd er noget vi skaber sammen! Det sker hver dag, når mennesker mødes – på arbejdspladserne og i institutionerne, når vi har fri, og når vi ses i vores lokalsamfund.

For politikere og medarbejdere i kommunen betyder det, at vi skal øve os i altid at tage udgangspunkt i borgeren.

For borgerne betyder det, at de skal være mere med til at bestemme – og til at gøre. De skal eje de gode ideer lokalt og føre dem ud i livet.

Det handler kort sagt om, at skabe en velfærd, hvor flere bidrager og er fælles om at løse udfordringerne, hvor politikere og medarbejdere i højere grad arbejder sammen med borgere, frivillige og lokale virksomheder om at finde de bedste løsninger. Det vi også kalder samskabelse!

Et af udgangspunkterne for at nå målet om Bæredygtig Velfærd er vores kerneopgaver. Til hver kerneopgave er der også beskrevet en bevægelse for borgeren. Det er bevægelsen der er målet. Altså det, at der sker en positiv udvikling i borgerens liv, i mødet med kommunen. Det er det mål, der definerer, hvor arbejdet skal begynde og føre hen.

Kerneopgaverne er:

FRITID & FÆLLESSKAB: At man både kan bidrage til og deltage i fællesskabet og de fælles muligheder, så man selv – og andre mennesker – har et godt liv.

LÆRING: At barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job.

BESKÆFTIGELSE: At det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse, sådan at det kan klare sig selv økonomisk.

SOCIAL OMSORG: At det enkelte menneske får den rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.