Hvordan står det til med sammenhængskraften?

Hvordan kan det være, at de borgere, som velfærdsstaten potentielt er vigtigst for, typisk også er dem, som det er vanskeligt at inddrage i et aktivt medborgerskab?

Det og flere andre spørgsmål omkring sammenhængskraft og medborgerskab kan man få svaret på, når Hans Dorf, lektor og forsker ved Aarhus Universitet lægger op til debat.

Her vil han bl.a. komme ind på forskellene imellem EU, staten og kommunerne, når det handler om medborgerskabspolitik, ligesom han giver et bud på, hvordan ændringerne i velfærdspolitikken påvirker behovet og betingelserne for inklusion og medborgerskab. Han vil også se på, hvad det kræver at udvikle et konstruktivt forhold mellem det politiske system og borgerne om løsningen af fælles opgaver og problemer.

Tilmelding:

Pr. mail til hr@hedensted.dk med emnet 'Sammenhængskraft' og navne på deltagere, senest søndag den 23. april