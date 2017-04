Ledelse på tværs - nødvendighed og udfordring

Flere og flere velfærdsopgaver skal løses på tværs af fag og sektorer. Det sker for at skabe bedre og mere helhedsorienterede løsninger for borgerne i forhold til at sikre en bedre service såsom sammenhængende patientforløb, men også i forhold til at skabe nye måder at tænke og arbejde på, i den offentlige sektor.

Mange medarbejdere oplever det som en udfordring, når man er nødt til at opgive sit eget perspektiv for at sætte sig ind i, hvordan opgaven ser ud fra en anden organisations perspektiv.

Annemette Digmann, forsker og forfatter, vil med afsæt i forskningsprojekter fortælle, hvordan man med succes kan igangsætte og lede et projekt på tværs af forskellige sektorer.

Tilmelding:

Pr. mail til hr@hedensted.dk med emnet 'Ledelse på tværs' og navne på deltagere, senest søndag den 23. april.