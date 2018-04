Ældrelitteratur og livslange liv

Skønlitteratur om at blive ældre, nogle gange meget gammel, er en af samtidslitteraturens megatrends både herhjemme og internationalt.

I foredraget vil professor Peter Simonsen fra SDU tager os igennem litteraturens syn på at nærme sig og komme i den tredje alder og giver et indblik i, hvordan litteraturen forestiller sig nye måder at leve livet på i dets sidste lange fase, den såkaldte ældrelitteraturs fuldendelsesfortællinger.

Ældrelitteraturen tager livets fuldendelse på godt og ondt som sit tema, den behandler en mængde emner og nye oplevelser og erfaringer, der knytter sig til denne livsfase, og den aftegner konturerne af nye identiteter og livsformer for dem over 60 år.

Litteraturens nye ældre er både nogle, som starter forfra på nye livsprojekter for at ’genopfinde sig selv’, og nogle, som ender med at blive demente og ’miste sig selv’. Hvordan er det nu med sex og alkohol, når man har nået 'en vis alder'? Hvordan kan man få børnebørn til at harmonere med de mange rejser? Hvordan føles det at blive pensioneret? Er plejehjem altid helvedes forgård?

Uanset hvordan ældrelivet folder sig ud, og hvordan det bliver foldet sammen, kan skønlitteraturen give nye indsigter og perspektiver, der kan berige læsere i alle aldre.