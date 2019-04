Cravings: Jeg kan ikke lade være...

De fleste personer kender det at få en voldsom trang til en bestemt madvare: "Jeg MÅ have chokolade – og det skal være NU! Jeg kan ikke lade være...".

En sådan trang, der ofte opleves, som om man ikke kan kontrollere den, og som ofte melder sig, selv om man ikke er sulten, betegnes også "craving" og det er et udbredt fænomen. Men hvorfor opstår cravings, og hvordan lærer man at undgå at handle på dem?

Til dette foredrag vil lektor Anette Schnieber, VIA University College, Ernæring & Sundhed, gennemgå den psykologiske forskning, der forklarer, hvorfor cravings opstår, hvordan vi kan undgå at handle på dem, og hvordan de hænger sammen med hverdagens mindre voldsomme fristelser og spisevaner.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig på dette link