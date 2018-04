Den danske velfærdsstat, flygtninge og andre indvandrere

Den danske velfærdstat bygger på en ide om, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder, mens de svage skal hjælpes. Men kan en sådan samfundsmodel opretholdes?

Hvis alle i landet har ret til gratis lægehjælp, gratis uddannelse, og alle bliver dækket af et socialt sikkerhedsnet, er det attraktivt for millioner af verdens fattige at søge ind i landet. Vi har set meget store flygtningestrømme til Europa i de seneste år, og for et lille land som Danmark synes det som en uoverkommelig opgave at hjælpe alle verdens fattige.

Vil man bevare en velfærdsstat, der omfatter alle i landet, er man nødt til at lægge stramme restriktioner på indvandringen, men det kan være skadeligt for integrationen. Stramningerne kan frustrere og demoralisere indvandrerne. Og vi har jo også forpligtelser til at tage os af forfulgte flygtninge.

Denne problemstilling analyserer professor Niels Kærgård fra Københavns Universitet i dette foredrag set i lyset af de aktuelle flygtningestrømme, og de forskellige løsningsmuligheder som f.eks. den danske og den svenske model på en løsning vil blive diskuteret.