Does God play dice with the universe?

"Hvis man kan sætte sig ind i kvantemekanik uden at blive svimmel, har man ikke forstået noget af det," sagde Niels Bohr engang. Hans kollega Richard Feynman mente, at "kvantemekanik er ikke noget, man kan forstå – det er noget, man skal vænne sig til." Så hvad er kvantemekanik egentlig for noget?



En af de mest utrolige kendsgerninger i fysik er det her: alt i universet, fra lys til atomer og elektroner, opfører sig både som en partikel og en bølge! Det kan lyde skørt, for kigger vi rundt omkring, er disse to egenskaber vidt forskellige. En bold er en rund og håndgribelig ting. En bølge kan derimod kan gå om hjørner og igennem hinanden. Så hvorfor overhovedet blande de to ting med hinanden i én teori?



Kom og lyt med, når Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet Amin S. Dehkharghani, via eksempler fra den vidunderlige og samtidig mystiske verden, forsøger at give et svar på netop disse spørgsmål.