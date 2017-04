Grænser i det grænseløse Europa

Med Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet er der ikke længere regelmæssig pas- og toldkontrol ved grænserne til vores EU-naboer. I foråret 2011 blev grænsekontrol dog igen sat på dagsordenen af VK-regeringen og især dens støtteparti DF. Debatten viste, at grænser stadigvæk optager os, og at mange ønsker en fortsat kontrol med, hvad og hvem der kommer ind i landet.



Så hvorfor betyder grænserne – både symbolsk og teknisk – stadigvæk noget for os i et grænseløst Europa?



Kom og hør lektor ved Syddansk Universitet Martin Klatt fokusere på det symbolske ved grænser, og hvilken teknisk rolle grænserne spiller inden for EU den dag i dag. Oplægget vil også komme ind på dilemmaet mellem statens sikkerhedsinteresser og grænsekontrollen over for menneskers og erhvervslivets interesser.