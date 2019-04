På knæ for livet – om Halfdan Rasmussen og Ester Nagel

Mød et kunstnerægteskab og to forfatterskaber fra en tid, der var præget af krise, Anden Verdenskrig og Efterkrigstiden, af sult, arbejdsløshed og punkterede cykler, af returnerede kronikker, digte og noveller.

Halfdan Rasmussen og Ester Nagel var betydelige forfattere i deres samtid. Med deres klaprende skrivemaskiner indgik de i tidens kulturelle og litterære strømninger. Han gjorde det med sine fornyende tosserier og originale børnerim, med kritiske rejsedigte fra diktaturerne i Spanien, Portugal og Grækenland og med vidunderlig smukke rejsedigte fra Grønland. Hun gjorde det med humor, ironi og bidende satire og udviklede absurde skildringer af social skævhed, kønsskævhed og racisme.

De biografiske beretninger bygger på et nyt og varieret kildemateriale i form af 300 breve mellem Halfdan og Ester og af uudgivne breve fra forfattere, forlag, forældre, venner og kærester. Der indgår upublicerede dagbøger af Halfdan fra hans tidlige rejser, dagbøger til deres børn, kalenderbøger og fotografier, som ikke tidligere har været offentliggjort.

Glæd dig til at høre professor emerita, dr.phil. Susanne V. Knudsen gå tæt på de to forfatterskaber i anledningen af hendes udgivelse af dobbeltbiografien "På knæ for livet" (2018).

