Liv i universet

Hvem har ikke stillet spørgsmålet: Mon der findes liv andre steder i universet?

Kom og hør om de helt store spørgsmål, når Ib Lundgaard Rasmussen fra DTU Space inviterer på en rejse til universets fjerneste afkroge.

Er der liv på andre planeter, eller er Jorden specielt velegnet til at rumme liv? Krævede livet på Jorden særlige forhold for at opstå? Er livet langt mere robust, end vi tidligere har forestillet os? Dette er spørgsmål, der har dannet udgangspunkt for mange spekulationer gennem tiden.

Nu er spørgsmålene udgangspunktet for forskningen i astrobiologi. Hvor skal vi lede? Er der liv andre steder i solsystemet? Hvilke af de over 4.000 planeter om andre stjerner, som vi allerede kender, har de største muligheder for at rumme liv?

Foredraget vil beskrive, hvad denne forskning går ud på, og se på forskningens resultater. Og så vil vi også komme omkring de nyeste fund.