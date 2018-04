Løgstrup som moralfilosof

Den danske teolog og filosof K. E. Løgstrup ses af mange som én af de mest originale og betydningsfulde danske tænkere siden Søren Kierkegaard, mens andre er stærkt kritiske.

I bogen 'Den etiske fordring' giver teologen K.E. Løgstrup en redegørelse for, hvad vi har at rette os efter i vores liv med og mod hinanden. Det er afgørende for ham som teolog, at denne redegørelse ikke behøver at forudsætte en bestemt teologi eller religion, men at den er forståelig for enhver som en ganske almen moralfilosofi.