Selvfølgelig er jorden flad

Hvad nu, hvis det var rigtigt, at Jorden er flad, at der aldrig har været mennesker på Månen, at Andreas Mogensen aldrig har fløjet i rummet, at vi bliver oversprøjtet med kemiske stoffer fra flyenes kondensstriber, at der er aliens på Mars, eller ...

Konspirationsteorierne blomstrer selv i Danmark, hvor man skulle tro, at folk var klogere, mere veluddannede og mere skeptiske. I dette foredrag kan du høre om et udvalg af konspirationerne, og hvad konsekvensen ville være, hvis de var sande – og så kan du jo selv afgøre, hvad du tror mest på.

Foredragsholder:

Kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitet Ole J. Knudsen