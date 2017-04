Ytringsfrihed på nettet?

Må man sende nøgenbilleder af sig selv til fremmede? Må man dele andres nøgenbilleder? Må man kalde andre for hjerneblæste amøber eller kalde sin arbejdsgiver for arbejdsliderlig?



Må sociale myndigheder holde øje med, hvem man bor sammen med? Må forsikringsselskaber holde øje med, om man går tur med hunden? Gælder de aftaler med Facebook, som alle indgår, men ingen læser? Og hvorfor får man en bøde for at lægge et billede af indbrudstyven op, mens politiet ikke har tid til at tage sig af tyven?



Kom og lyt med, når professor i medieret, Sten Schaumburg-Müller, ridser reglerne op og giver os et bedre indblik i, om de overhovedet er gode nok?



Sten Schaumburg-Müller har i mange år beskæftiget sig med ytringsfrihed, og med hvorfor vi både har brug for ytringsfrihed, informationsfrihed, privatliv og ære.