Åbent Hus på Teknologisk Institut

Tag hele familien med til en spændende eftermiddag på Teknologisk Institut. Skab dit eget puslespil i Fablab TI, besøg energiflex-husene og lær om fremtidens materialer.

Skab dit eget personlige puslespil eller iPad-holder

Lav dit eget personlige puslespil eller en iPad-holder med navn på!.Kunne du tænke dig at se hvordan du som borger kan bruge den ny teknologi til at komme lynhurtigt fra tanke til produkt? Hos Fablab TI kan du sekv prøve nogle af vores metoder, og lynhurtigt producere dit eget produkt. Det er også muligt at snakke med en opfinderrådgiver i vores café.

Kan man bygge huse af tomatplanter?

Kom på besøg hos byggedivisionen og se, hvordan biomasse fra eksempelvis tomatplanter og ålegræs bliver fin-delt og bagefter samlet til plader, man kan bruge i fremtidens byggeri.

Hvordan ser Energiflex-huset ud indvendigt?

Mange kender de markante energiflex-huse udefra, men kun få har været derinde. Til ”Åbent Hus” har du muligheden for at komme på guidet tur og høre om, hvordan husene bliver brugt til at udvikle og teste vinduer, varmepumper osv.

Program for dagen

Der er åbent fra kl. 16-19. Parkering og indgang via Gregersensvej 1, 2630 Taastrup.

Der vil være guidet rundvisning hos både byggeridivisionen og i energiflexhusene på timebasis. De præcise tidspunkter offentliggøres senere.



Vi byder på kaffe, vand og småkager.