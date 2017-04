Michael Bregnsbo fortæller om Dansk Vestindien

I forbindelse med Forskningens Døgn får Holbæk Bibliotek besøg af Michael Bregnsbo, Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Efter mere end 200 års koloniherredømme solgte Danmark i 1917 sine tre vestindiske øer til USA. Der var gjort to forsøg tidligere, i 1867 og 1903, men først i 1917 lykkedes det.

Foredraget vil for det første belyse, hvorfor Danmark valgte at sælge øerne. For det andet vil det belyse den politiske kamp hjemme i Danmark, der gik forud for salget.