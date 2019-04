Sønderborg Ungdoms Science Parlament

Unge fra uddannelser både nord og syd for grænsen mødes igen i Sønderborgs Ungdoms Science Parlament for at debattere aktuelle udfordringer tæt på de unges hverdag.

Parlamentet drøfter bl.a. hvordan teknologier vil påvirke fremtiden, og om det at være ung i et grænseland. Der bliver også tid til at tale om forskning i omsorgsarbejde og om bæredygtig, lokal fødevareproduktion. Til slut sammenfattes parlamentets bemærkninger i et charta, der overrækkes til borgmester Erik Lauritzen.

Parlamentets to-dags program indledes på Syddansk Universitet, Alsion, og fortsætter på byens ungdomsuddannelser, inden det afsluttes med den parlamentariske debat i Farverihallen på EUC Syd.