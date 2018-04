Hvad ved vi om mikroplast?

Hvad gør mikroplast ved vores natur?

REFA sætter i samarbejde med Teknisk gymnasium mikroplast på dagsordenen ved et foredrag med seniorforsker Nanna B. Hartmann fra Danmarks Tekniske Universitet, Miljø.

Foredraget markerer samtidig afslutningen på en uges kemiundervisning for eleverne på Teknisk gymnasium. I løbet af ugen har eleverne indsamlet og analyseret sand fra Falsters kyster, for at finde ud af hvor meget mikroplast, der skyller i land på strandene.

Foredraget er gratis og åbent for alle.