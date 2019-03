Fake news – er du klædt på til kampen om sandheden?

Aldrig før har det været så let at sprede eller svært at styre information.

Danske virksomheder bliver jævnligt ramt af fake news på sociale medier. Senest blev det aarhusianske kunstmuseum ARoS udsat for en shitstorm, hvor museet angiveligt skulle fremføre en udstilling, hvor man ville blende en killing. Historien nåede dog aldrig for alvor at tage fart, da museet var hurtige til at afvise historien, da det var en løgn.

På dette morgenseminar har vi allieret os med Jeanette Serritzlev, der er militæranalytiker, kommunikatør, tekstforfatter og journalist. Jeanette deler på morgenseminaret ud af sin store viden og erfaring, ligesom hun giver dig tips til, hvordan du skærper din opmærksomhed og navigerer i en verden, hvor fake news truer sandheden.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig på dette link