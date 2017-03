Morgenseminar: Gør modstand til en ressource

Har du som leder prøvet at stå i en situation, hvor den forandring, du har planlagt, kører af sporet og møder modstand blandt medarbejderne? Så ved du, at modstanden mod forandring kan være drænende for alle og ikke mindst for virksomhedens udvikling.



På morgenseminaret 'Gør modstand til en ressource i din organisation' sætter vi fokus på, hvad der sker, hvis vi anlægger et nyt blik og i stedet ser på modstanden som en kilde til udvikling af din organisation.



Forskning peger nemlig på, at medarbejdere som udgangspunkt er skeptisk indstillet over for beslutninger, de ikke selv har haft indflydelse på. Den energi, der materialiserer sig som modstand, kan tage form som det, vi kan kalde 'modhistorier', der går imod den større fortælling, strategien.



Kom og hør Marianne Lundholt fortælle om forskningen på området og få hendes bud på, hvordan du kan gøre modstand til en værdifuld ressource i din organisation. Som forsker på Syddansk Universitet og selvstændig konsulent er Marianne meget optaget af at omsætte forskningens teorier og resultater til konkret praksis.



Målgruppe:

Inspirationsmødet er for alle, der interesserer sig for ledelse.



Praktisk info:

IBC byder på kaffe fra kl. 8.00. Efter arrangementet er der mulighed for en kort rundvisning på Innovationsfabrikken (30 minutter) for de, der har lyst.

HUSK: Tilmelding skal ske ved at følge linket 'Læs mere' i den grønne faktaboks nedenfor. Det sikrer, at vi kender til din tilmelding, og at du modtager relevant information om arrangementet.