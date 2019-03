Virker verdensmålene – og hvad betyder de for dit arbejde?

De 17 verdensmål blev vedtaget af alle landes ledere i FN i 2015, og de skal indfries senest i 2030, men spiller sådanne uforpligtende erklæringer overhovedet nogen rolle?

Vedtagelsen af de 17 verdensmål i FN er på mange måder en milepæl i internationalt samarbejde. Ikke alene blev de vedtaget med opbakning fra alle landes statsledere; de var også resultatet af diskussioner blandt mange andre end diplomater. Det lykkedes for første gang at få målene til at handle om social udvikling, klima og økonomi. Men hvad betyder de for dig og dit arbejde?

På dette morgenseminar sætter vi fokus på, hvad verdensmålene er for noget, hvordan de blev til, og hvilken betydning de har for Danmark og danske virksomheder.

Vi har allieret os med seniorforsker Lars Engberg-Pedersen fra Dansk Institut for Internationale Studier, der deler ud af sin forskning på området. Du får også inspiration til, hvordan du kan tænke verdensmålene ind i dit arbejde – på strategisk og praktisk niveau.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig på dette link