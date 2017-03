Morgenseminar: Ytringsfrihed på nettet

Må du dele andres billeder? Må du kritisere din arbejdsgiver på de sociale medier? Må forsikringsselskaber holde øje med, om du går tur med hunden? Gælder de aftaler med Facebook, som alle indgår, men ingen læser? Hvorfor får man en bøde for at lægge et billede af indbrudstyven op, mens politiet ikke har tid til at tage sig af tyven?

De sociale medier optager os meget, og vi bruger dem stort set hele døgnet – i arbejdsøjemed og i fritiden. Deres stigende popularitet resulterer også i, at vi jævnligt føler os udfordret af de utydelige regler på de sociale medier. Men hvad er det egentlig, man må – og ikke må?

På morgenseminaret om ytringsfrihed på nettet har vi allieret os med Sten Schaumburg-Müller, der er professor i medieret ved Syddansk Universitet. Han har i mange år beskæftiget sig med ytringsfrihed og ved, hvorfor vi både har brug for ytringsfrihed, informationsfrihed, privatliv og ære.

Kom og hør Sten dele ud af sin erfaring på området og få gode tips til, hvordan du bedst bevæger dig på de sociale medier.

Målgruppe: Inspirationsmødet er for alle, der bevæger sig på de sociale medier.

Praktisk info: IBC byder på kaffe fra kl. 08.00. Efter arrangementet er der mulighed for en kort rundvisning på Innovationsfabrikken (cirka 30 minutter) for de, der har lyst.

HUSK: Tilmelding skal ske ved at følge linket 'Læs mere' i den grønne faktaboks nedenfor. Det sikrer, at vi kender til din tilmelding, og at du modtager relevant information om arrangementet.