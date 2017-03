Seminar: Strategi og ledelse - to sider af samme sag

Er din virksomhed udfordret af intensiv konkurrence, turbulens og forandring? Ved du, hvordan I skal håndtere nye typer af komplekse opgaver som innovationspres, usikkerhed, geografisk diffusion, netværkssamarbejde, selvledende medarbejdere, digitalisering, kortere strategiske livscyklusser og markant faldende kommunikationsomkostninger?

På eftermiddagsseminaret "Strategi og ledelse – to sider af samme sag" sætter vi fokus på, hvad de nye udfordringer betyder for det strategiske arbejde i virksomheder, der er udfordret på flere måder. Det er ikke længere nok at have en god strategi. Der skal laves flere gode strategier, og de skal laves hyppigere – og så skal strategien også implementeres. Dette kræver handlekraft og en organisationskultur, der kan gennemføre strategien.

Kom og hør Ole Friis og Jens Holmgren fra Aarhus Universitet give deres bud på, hvordan ledelsen kan hjælpe med at håndtere disse udfordringer.

Målgruppe: Inspirationsmødet er for alle, der interesserer sig for strategi og ledelse.

Praktisk info: IBC byder på kaffe fra kl. 13.30. Efter arrangementet er der mulighed for en kort rundvisning på Innovationsfabrikken (30 min.) for de, der har lyst.

