Læring med robotter

Kom og hør mere - og afprøv selv hvad du lærer ved at bygge og programmere robotter.

Vi åbner dørene for Engineering Lab, der er et landsdækkende koncept, hvor vi udvikler, tester og gennemfører læringsforløb. Med fokus på at udvikle elevernes evner til at løse praktiske problemer understøttes anvendelsen af nye teknologier i undervisningen.