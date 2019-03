Hesten – pattedyrenes overlegne atlet

Kom med på en rejse gennem hestens (og andre pattedyr og menneskets) atletiske formåen.

Denne aftenen er i hænderne på dyrlæge, lektor Julie Fjeldborg, der har mange års erfaring inden for arbejdet med luftvejslidelser hos heste, herunder særligt lidelser i svælget med stor betydning for hestens præstationsevne. Hun ledsages af dyrlæge, professor i hestens kardiologi Rikke Buhl, som har stor interesse for den atletiske hest og ikke mindst den komparative fysiologi mellem den humane atlet og hesteatleten.

Hør om hjertets og lungernes funktion under motion, og se hvordan dyrlægen kan vurdere hestens hjerte og lungefunktion, og hvorvidt defekter i disse organsystemer kan påvirke hestens præstationsevne.

Til slut er der demonstration af, hvordan dyrlæger i praksis undersøger en hests præstationsevne i KUSTOS-Hallen.

Program

19.00-19.45: Foredrag

20.00-20.30: Praktisk demonstration i KUSTOS-Hallen

