Malkekoen og dens milliarder af indbyggere

Græs bliver til mælk på grund af et fantastisk samarbejde inden i koen. Malkekoen omdanner hver dag kilovis af foder om til mange liter mælk – helt op til 60 liter om dagen for de højstydende køer. Det kan kun lade sig gøre, fordi koens vom er hjem for milliarder og atter milliarder af mikroorganismer, som hjælper koen med at nedbryde og omdanne foder, der ellers kan være svært at fordøje.

Bliv klogere på koen i klimadebatten, når vi fortsætter aftenen blandt vores undervisningsdyr, hvor du også får mulighed for at se ind i vommen på en levende ko, kigge i mikroskop, smage på mælk og meget andet.

Aftenens værter er lektor Nynne Capion, adjunkt Mette Bisgaard Petersen og adjunkt Kirstin Dahl-Pedersen, som alle tre er dyrlæger på Institut for Klinisk Veterinærmedicin, og som elsker køer.

Program

19.00-19.45: Foredrag

20.00-21.00: Praktisk demonstration i undervisnings-afsnittet

Tilmelding er nødvendig via dette link