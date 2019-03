Misfostre – skræmmende eller fascinerende?

Dyr føder undertiden misfostre og disse har til alle tider fascineret mennesket. Det er forunderligt og til tider skræmmende, hvad naturen kan frembringe. Medfødte defekter hos dyr er en alvorlig tilstand, men modsat hos mennesker, så erkendes de først, når moderdyret skal til at føde. Dette kan forårsage fødselsbesvær og for afkommet er det oftest ensbetydende med, at det dør eller må aflives af dyrevelfærdsmæssige årsager.

Professor, dr.med.vet. Jørgen Agerholm, Institut for Klinisk Veterinærmedicin, har gennem 30 år har forsket i medfødte defekter hos især kalve, og han fortæller denne aften om nogle af de mange medfødte misdannelser, der kan forekomme hos dyr.

Program

19.00-19.45: Foredrag

20.00-21.00: Demonstration af misdannelser i sektionssal

Tilmelding nødvendig via dette link