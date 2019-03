Når heste hjælper heste – hvorfor er der brug for forskning?

Institut for Klinisk Veterinærmedicins forskning inden for kirurgi, smertebehandling og bedøvelse har bidraget til at forbedre diagnostik og behandling af en række hyppigt forekommende sygdomme hos heste – herunder også sygdomme, der tidligere blev opfattet som en dødsdom.

Professor i stordyrskirurgi Stine Jacobsen viser denne aften billeder og optagelser fra hverdagen som forsker og kirurg i operationsstuen i Taastrup. Efter foredraget er der mulighed for at se udvalgte dele af hospitalet.

Program

19.00-19.45: Foredrag

20.00-21.00: Fremvisning af operations- og patientfaciliteter

Tilmelding er nødvendig via dette link