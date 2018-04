Vi tænker au pairer som kvinder. Det er naturligt, da næsten alle au pairer er kvinder - men au pairer er også mænd.

Au pair-feltet er i de senere år blevet udforsket. Nye undersøgelser har kigget på mænd som au pairer, deres formål med at være au pairer, deres kulturmøde med det nye land og hvad au pair-tiden har betydet for dem.

Kom til foredrag og hør om resultater fra den ny undersøgelse, hør om forskellen i kvinders og mænds erfaringer med au pair-opholdet for eksempel inden for fritid og fællesskaber. I foredraget vil der blive kigget på forskelle og retter op på skævheder i vores fordomme om mænd som au pairer. Til foredraget kan du også møde den tidligere mandelig au pair David Christensen, som vil fortælle om hans oplevelse med at være au pair.