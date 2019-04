Smerter – hvor og hvorfor?

Omkring hver femte voksen er påvirket af kroniske smerter. Muskel- og skeletsmerter er blandt de hyppigste symptomer hos patienter og formentlig en af de hyppigste årsager til langtidssygemelding og uarbejdsdygtighed. Det er derfor vigtigt at have redskaber til rådighed, der muliggør måling af smerter, så vi kan få en bedre forståelse af de mekanismer, der fører til kroniske smerter.

Thomas Graven-Nielsen, der er professor på Aalborg Universitet, vil denne eftermiddag fortælle om kroniske smerter og komme ind på temaer som:

Hvad er smerte?

Hvordan foregår en smertemåling?

Hvad er smerteoverfølsomhed?

Som deltager får du mulighed for at prøve nogle af de simple laboratoriemetoder, som anvendes til at undersøge menneskers smertemekanismer.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig på dette link