Musikken i hjernen – foredragskoncert

Hjernen er vores vigtigste – og på samme tid måske det mindst forståede – organ. Den er kilde til gys og fryd og kontrollerer og fortolker vores krop og sanser i en grad, vi sjældent erkender.

Sammen med videnskabsjournalist Anja Philip og hjerneforskeren Jan Kehler har Kammerkoret Musica sammensat en interaktiv foredragskoncert om, hvordan musik påvirker vores hjerne.

I løbet af koncerten hører vi om hjernens virkemåde gennem forskellige temaer knyttet til musik: Om lydens vej ind i hjernen, hvordan vores forventninger og musikkens opbygning påvirker os, om sammenhængen mellem musik, hukommelse og søvn, og ikke mindst om musikkens betydning for vores følelse af fællesskab og sammenhørighed.

Koncerten veksler mellem korsatser og fortællinger om hjernen. Publikum vil med egne sanser og hjerne blive inddraget aktivt i koncerten. Programmet rummer både klassiske korværker og nyere musik af komponister som Purcell, Brahms, Webern og Whitacre.

Koncerten indledes med et oplæg ved lektor Ole Kjærulff fra Institut for Neurovidenskab, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål.