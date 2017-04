Biofos' bakterier er Forskertorvets spildevandsrensere

Besøg Biofos' spildevands-bakterier – de uundværlige medarbejdere i spildevandsrensning.

Biofos driver de tre store spildevandsrensningsanlæg, der renser Københavnernes spildevand. Ved denne proces renser myriader af bakterier og andre mikroorganismer det stærkt forurenede spildevand, som københavnerne via kloakkerne leder til miljøet i renset tilstand fra toiletter, køkkener og badeværelser.

Derved skabes mulighed for, at det rensede vand atter kan indgå i vandets kredsløb i naturen og skabe livsgrundlag for planter, dyr og mennesker. Spildevandsbassinernes og rådnetankenes utallige bakterier har skabt grundlaget for denne renseproces.

Kom og studér spildevandets bakterier og de øvrige processer på et renseanlæg i Biofos' kloak-laboratorium og få mere viden om den fantastiske renseproces.