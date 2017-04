Grundvand – nedsivning og indvinding

Hvordan dannes grundvandet? Undersøg nedsivning og grundvandsdannelse i jord på Forskertorvet til Forskningens Døgn.

I en af det Mobile Science Centers demonstrationsmodeller undersøger vi, hvordan regnvandet og andet overfladevand kan sive igennem jordlagene og ofte blive renset undervejs.

Normalt tager det mange år for vandet at sive igennem, men her kan du se resultater efter kort tid!