Kravl en tur i toilettet og i kloakken

Kom en tur i toilettet i det Mobile Science Center på Rådhuspladsen i København.

Her kan du undersøge, hvordan vores toiletter og kloakker er indrettede, for vi har bygget en model af et stykke kloak i vores Mobile Science Center på Forskertorvet.

Prøv en tur og se hvad der sker med toiletpapir, pølser og vand og få et glimt af kloakrotterne på din vej.

Du kommer ud som et nyt og rent menneske efter såden en tur. Bagefter kan du besøge BIOFOSS' telt og få meget mere at vide.