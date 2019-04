Åbent hus i arkæologisk udgravning i Ny Østergade

Se 600 år gamle hjulspor, gå på opdagelse i fund, der er mange hundrede er gamle, eller fald i snak med en arkæolog. Vi står klar til at gøre dig klogere på din bys historie!

Arkæologer fra Københavns Museum har fundet nogle meget velbevarede levn fra Københavns fortid på hjørnet af Ny Østergade og Store Regnegade. Hjørnegrunden ligger i udkanten af det middelalderlige København og har en særdeles interessant historie. Området har været benyttet siden middelalderen – først til haver til Københavns Slot og et kloster og siden i 1600- og 1700-tallet til bebyggelse.

Se 600 år gamle hjulspor

Den befæstning, som omkransede København i middelalderen, har gået gennem området, og man vil få mulighed for at se den tørveopbyggede vold fra middelalderen. Der er også fundet spor af den foranliggende voldgade, hvor soldater og andet godtfolk har kunne gå langs volden. Voldgaden er så velbevaret, at der stadig ses tydelige hjulspor.



Christian den 4.s afvandingskanal og brønd i træ

Tværs gennem udgravningen går også en meget stor muret rende fra Christian den 4.s tid, der har fungeret som afvandingskanal for byens kloak- og regnvand. Fra områdets anvendelse til bebyggelse i 1700-tallet er der også fundet en brønd i træ med intakt pumperør af en udhulet træstamme. Brønden har stået i baggården til bebyggelsen og herfra har man kunne hente ”friskt” drikkevand. I de tykke kulturlag på udgravningen er der fremkommet et utal af fund – bl.a. flere mønter, dyreknogler og potteskår.



Det kan du opleve

Hver hele og halve time fra kl. 12 til 15.30 står arkæologerne parat til at fortælle dig meget mere om stedet, men også om deres arbejdsmetoder og om deres fund. Bare spørg! Du vil kunne kigge ned i udgravningen, se billeder af stedets historie, og du vil kunne se nogle af de genstande, som er dukket op af jorden.