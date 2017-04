Københavnernes egen historie

Tre forskere med vidt forskellige baggrunde præsenterer deres forskning – alt sammen med udgangspunkt i københavnererindringer fra Københavns Stadsarkivs samlinger.

Stadsarkivet har to store erindringssamlinger fra 1969 og 1995, som kan ses på arkivets hjemmeside, og som er en enestående og meget anvendt kilde til den helt almindelige københavners historie. De to samlinger repræsenterer to generationer af københavnerfortællinger. I 2017 føjer vi tredje generation til.

I tre korte foredrag giver forskerne os indblik i den mangfoldighed af problematikker, der kan belyses ved hjælp af erindringer. De indbudte forskere er:

Professor Garbi Schmidt fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet, der blandet andet har skrevet afhandling om Nørrebros indvandringshistorie fra 1800-tallet og frem til vore dage.

Lektor Mikkel Thelle, leder af Dansk Center for Byhistorie ved Aarhus Universitet, som specielt har forsket i dansk byhistorie og skabelsen af det moderne København omkring 1900.

Professor Ning de Coninck-Smith fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, der især har beskæftiget sig med barndommens og skolens sociale og kulturelle historie i 1800- og 1900-tallet frem til i dag.

Til slut fortæller arkivar Peter Wessel Hansen om Københavns Stadsarkivs erindringssamlinger, deres historie og deres brug samt om det landsdækkende erindringsindsamlingsinitiativ Giv Det Videre 2017 og brugen af de nyindsamlede københavnererindringer, inden vi afrunder med en paneldiskussion og tid til spørgsmål fra tilhørerne.

OBS: På grund af begrænsede pladser er tilmelding på mail ER9X@kff.kk.dk nødvendig.