Danefæ og skattefund i Danmark

Hør museumsinspektør Peter Vang Petersen fortælle om de senere års mest spændende fund med metaldetektor. Det sker på Kolding Bibliotek tirsdag d. 25. april kl. 16 i møde 1.

Metaldetektoren er det vigtigste værktøj, arkæologer har fået i hænderne, siden gravemaskiner vandt indpas på udgravningerne i 1970'erne. Detektorerne har bevirket en kolossal vækst i antallet af nyt danefæ.

Overalt river ploven oldsager op, og de oppløjede oldsager er et uvurderligt arkæologisk kildemateriale, som bør reddes hurtigst muligt.

Her er amatørarkæologer uundværlige, for museerne har ikke personale nok til at opsøge alle fundsteder. Museumsinspektør Peter Vang Petersen fortæller om de senere års mest spændende detektorfund og om Nationalmuseets arbejde med at håndtere de mange danefæsager, som er resultatet af detektorarkæologernes fortjenstfulde virke.

